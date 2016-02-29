شاهد: إزالة أكبر أحياء البغاء في إندونيسيا

أزالت الجهات المختصة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم (الاثنين) أكبر أحياء البغاء بالمدينة، في إطار جهود البلاد للقضاء على الرذيلة في أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان في العالم.

وبحماية أمنية مشددة بدأت الجرافات في إزالة وتدمير مئات مباني في حي "كاليجودو" والذي يريد محافظ العاصمة جاكرتا تحويله إلى منتزه.

وتسعى الحكومة الإندونيسية لإغلاق نحو 100 حي في موعد غايته العام 2019 .

وكانت السلطات قد أعطت ثلاثة آلاف من سكان الحي مهلة أسبوعا لإخلاء الحي مع إعادة توطينهم في شقق تدعمها الحكومة بالإضافة إلى إعطائهم تدريبا مهنيا، لكن بعضا منهم قالوا إنهم لا يزالون يواجهون صعوبات في إيجاد وظائف.

ويعرف هذا الحي بـ "كاليجودو" في جاكرتا والذي ظل وقتا طويلا معقلا للعاملين في مجال البغاء، إضافة إلى أنه الأحدث من بين 70 حيا للبغاء تم إغلاقها في إندونيسيا.