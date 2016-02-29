البث الحي
منوعات

شاهد: إزالة أكبر أحياء البغاء في إندونيسيا

29/2/2016

أزالت الجهات المختصة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم (الاثنين) أكبر أحياء البغاء بالمدينة،  في إطار جهود البلاد للقضاء على الرذيلة في أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان في العالم.

وبحماية أمنية مشددة بدأت الجرافات في إزالة وتدمير مئات مباني في حي "كاليجودو" والذي يريد محافظ العاصمة جاكرتا تحويله إلى منتزه.

وتسعى الحكومة الإندونيسية لإغلاق نحو 100 حي في موعد غايته العام 2019 .    

وكانت السلطات قد أعطت ثلاثة آلاف من سكان الحي مهلة أسبوعا لإخلاء الحي مع إعادة توطينهم في شقق تدعمها الحكومة بالإضافة إلى إعطائهم تدريبا مهنيا، لكن بعضا منهم قالوا إنهم لا يزالون يواجهون صعوبات في إيجاد وظائف.

ويعرف هذا الحي بـ "كاليجودو" في جاكرتا والذي ظل وقتا طويلا معقلا للعاملين في مجال البغاء، إضافة إلى أنه الأحدث من بين 70 حيا للبغاء تم إغلاقها في إندونيسيا.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)