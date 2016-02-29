"سوداتل" تسعى للاستحواذ على قنوات فضائية بالسودان

قال طارق حمزة زين العابدين، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة "سوداتل" للاتصالات، إن الشركة تهدف إلى دخول سوق الإعلام، وتسعى للاستحواذ على بعض القنوات الفضائية بالسودان.

وأضاف في حوار مع موقع "الجزيرة مباشر" أن "سوداتل" صرح اقتصادي وطني سوداني، عبر باستثماراته الحدود السودانية متوغلاً في افريقيا، لافتاً إلى أن الشراكة مع شبكة الجزيرة هي شراكة للمستقبل حيث إن الجزيرة منفذ إعلامي عربي يجتاز الريادة العالمية، وبالتالي فهي صرح اقتصادي وإعلامي لـ"سوداتل".

وأشار "زين العابدين" إلى أن 50% من العالم العربي هم من الشباب، وهو جيل التكنولوجيا الذي يتأثر بشكل مباشر بثورة الاتصالات، وهذا التنوع في ثورة الاتصال يغرد بين الاتصالات والاعلام، ولن يكون هناك فاصل في المستقبل بين الاتصالات والإعلام، حيث أصبحت الاتصالات منفذا للدخول إلى سوق الإعلام وهذا ما نطمح إليه حتى داخل السودان.

وأوضح أن استثمارات "سوداتل" أتاحت التواصل مع شعوب أفريقيا ليس فقط من الناحية التكنولوجية ولكن من ناحية الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي أيضاً، فعلى الرغم من أن "سوداتل" شركة أعمال تبحث عن الربح دائماً إلا أنها قامت على مدار 7 سنوات مضت بتقديم الدعم الاجتماعي بقيمة 40 مليون دولار للمجتمع في بعض مناطق السودان وموريتانيا والسنغال وغينيا من حفر آبار مياه للشرب إلى بناء مدارس ومستشفيات وأجهزة طبية.

ولفت "زين العابدين" إلى أن السودان ومصر غابتا عن افريقيا وقد أتى الصينيون من آخر العالم ليستثمروا في افريقيا لما بها من ثروات وامكانات ضخمة للاستثمار وكثير من الفرص، وتابع: "نحن مقصرون جداً تجاه افريقيا ونسعى الآن للتوغل في افريقيا ومنها إلى بوابة جبل طارق والجنوب الإسباني في المستقبل القريب".

وكانت "سوداتل" قد أبرمت اتفاقية مع شبكة الجزيرة الإعلامية تتعلق بترويج إعلانات الشركة التي ستتولى رعاية برنامج "زمام المبادرة" بقماة الجزيرة وبرنامج "هاشتاج" التفاعلي بقناة "الجزيرة مباشر"، وذلك لأنهما يتعلقان بمجال التكنولوجيا ويحققان عدداً من الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وتأسست مجموعة "سوداتل" في 13 سبتمبر/أيلول 1993، وتقدم خدماتها في مجال نقل الصوت والبيانات والصورة عبر شبكات الجيل الثالث (G3) والجيل التالي (NGN) .

وتتولى "سوداتل" حالياً تشغيل شبكات الاتصالات في أربع دول أفريقية غير السودان هي (موريتانيا، السنغال، غانا، وغينيا) في مجالات الهاتف المحمول، والهاتف الثابت، والإنترنت، وخدمات السعات العريضة.