"سوداتل" ترصد 175 مليون دولار لتحسين خدمات الإنترنت

قال حسام فيصل البادي مدير قطاع التسويق بمجموعة "سوداتل" للاتصالات إن السودان أنتجت تطبيقات محلية إسلامية في شركات الاتصالات ، مؤكدا أن خدمتي 4G و5G ستصلان السودان هذا العام.

وأضاف البادي خلال لقاءه في برنامج "هاشتاج" على شاشة الجزيرة مباشر، أن نسبة تغطية خدمات الإنترنت في الأراضي السودانية تصل إلى 20% وأنها تقل بمقدار 40% عن النسبة العالمية التي تصل إلى 60% مشيرا إلى أنه من المستهدف ارتفاع نسبة خدمات الإنترنت في السودان إلى 50% بحلول عام 2020 .

وأضاف البادي أن مجموعة سوداتل تعمل على تحسين جودة خدمات الإنترنت، مشيرا إلى أنه من الممكن زيادة أسعار اشتراكات الإنترنت في السودان من أجل تحسين الخدمات، مؤكدا أن شركته رصدت 175 مليون دولار من أجل تحديث تلك الخدمات.

وقال البادي "زيادة أسعار الإنترنت لا تعني بالضرورة زيادة ربحية الشركات ".