"ديد بول" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

فيلم "ديد بول" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

حافظ فيلم الإثارة والحركة "ديد بول" على صدارة إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الاحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من رايان رينولدز ومورينا باكرين وجينا كارانو، إيرادات بلغت 31 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني، فيلم الخيال العلمي "جدز اوف ايجيبت"، والذي يشارك في بطولته كل من جيفري راش وجيرارد باتلر وروفوس سيويل، محققا إيرادات بلغت 14مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثالث ثالث أجزاء فيلم الرسوم المتحركة "كونغ فو باندا"، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته جاك بلاك وداستن هوفمان وأنجيلينا جولي وجاكي شان، محققا إيرادات بلغت 9 ملايين دولار.



وجاء في المركز الرابع فيلم "رايزن"، والذي يشارك في بطولته كل من جوزيف فينيس وتوم فيلتون وبيتر فيرث، محققا إيرادات بلغت 7 ملايين دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم "ايدي ذا ايجيل"، الذي يشارك في بطولته كل من هيو جاكمان وتارون إيجرتون وتيم مكلنيرني، محققا إيرادات بلغت 3ر6 مليون دولار.

