البث الحي
منوعات

تدريس الدين الإسلامي في جامعة نمساوية العام المقبل

29/2/2016

المركز الإسلامي في فيينا/أرشيفية

قال هاينز فاسمان، نائب رئيس جامعة فيينا لشؤون البحث العلمي، إن تدريس الدين الإسلامي بالجامعة سيبدأ لأول مرة، خريف العام المقبل 2017.

وأوضح فاسمان، في حديثه للوكالة النمساوية الرسمية (أ.ب.أ)، اليوم الاثنين، أنهم سيبدأون إعداد المناهج اللازمة، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستعد منهجًا خاصًا لكل طائفة إسلامية على حده.

ويحصل الدارس بالجامعة، على درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية الإسلامية، تؤهله للعمل كإمام في المساجد، أو معلم لمادة الدين الإسلامي في المدارس.

وتسعى الجامعة من خلال تدريس الدين الإسلامي باللغة الألمانية، إلى تحقيق سياسة التكامل والاندماج للمسلمين في البلاد، وترفض وزارة الاندماج النمساوية، تدريسه على يد أئمة وخطباء بلغات أجنبية، ووفرت الحكومة مبلغ 1.5 مليون يورو لهذا الهدف حتى عام 2018.

وحسب فاسمان ستبدأ الدراسة بعدد يتراوح بين 20 و30 طالبًا، وتقوم الهيئة الإسلامية الرسمية بالنمسا (غير حكومية)، بتعيين الطلبة المتخرجين من الجامعة، حسب احتياجاتها.

وكان وزير الخارجية والاندماج، النمساوي، سابستيان كورتس، طالب عقب إصدار قانون الإسلام الجديد، قبل أكثر من عام، بضرورة أن يكون الأئمة من خريجي الجامعات ببلاده، ويدرسون باللغة الألمانية وليست الأجنبية.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)