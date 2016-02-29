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الصين: مهاجم يطعن عشرة تلاميذ ويقتل نفسه جنوب البلاد

29/2/2016

مهاجم يجرح 10 تلاميذ قبل أن يقتل نفسه جنوب الصين

قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن مهاجما يحمل سكينا طعن عشرة تلاميذ في جنوب البلاد  (الاثنين)  ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح خطيرة قبل أن يقتل نفسه في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات تستهدف المدارس في البلاد.

وقال التلفزيون الصيني المركزي إن المهاجم طعن ستة أولاد وأربع بنات خارج بوابة مدرسة ابتدائية في مدينة هايكوو  في إقليم هاينان جنوب الصين ، وأضاف التلفزيون أن الأطفال نقلوا إلى المستشفى من بينهم اثنان يعالجان من إصابات خطيرة لكنها ليست قاتلة.

قال التقرير المقتضب إن الشرطة تحقق فيما وصفه "بجريمة آثمة نتجت عن أفعال متطرفة." وتندر الجرائم العنيفة في الصين مقارنة بدول عديدة أخرى لكن وقعت سلسلة من الهجمات بالسكاكين والفؤوس خلال السنوات الأخيرة استهدف كثير منها الأطفال. 

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