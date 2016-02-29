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السيسي: قتل النفس بغير حق يخالف تعاليم الإسلام

29/2/2016

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تعد إحدى أكثر دول العالم تحقيقا لعوائد الاستثمار.

وأضاف السيسي في خلال كلمته أمام البرلمان الياباني الاثنين، أن الحكومة المصرية تعمل على إقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة كما اتخذت العديد من التشريعات والإجراءات لتشجيع الاستثمار.

وتابع السيسي:" قدمنا في غضون عام واحد حلا جذريا لمشكلة نقص الطاقة ووفينا بشكل كامل لحاجات القطاع الصناعي من الطاقة".

ودعا السيسي اليابانيين للمساهمة في المشروعات المقامة بمصر وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين كما أعرب عن أمله في استعادة "زخم السياحة اليابانية إلى مصر"، متعهدا بأن أجهزة الدولة لن تدخر جهدا للحفاظ على أمن وسلامة زائريها، على حد قوله.

وأضاف السيسي أن الدين الإسلامي عظّم من قيمة الروح وجعل من قتلها بغير نفس أو فساد في الأرض كمن قتل الناس جميعا.

وقال الرئيس المصري:" هذه هي قيم الإسلام وتعاليمه وكل من حاد عنها وأتى من الأفعال ما يناقضها فالإسلام بريء من أفكاره المنحرفة وأفعاله النكراء".

وتابع السيسي أن العالم يطل على إرهاب كريه ويدمر كل غرس طيب يعادي الإنسانية ويسعى لتحقيق أهداف خبيثة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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