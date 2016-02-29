الذهب يسجل أفضل أداء شهري في 4 أعوام

الذهب يرتفع 1% ويتجه لتسجيل أفضل شهر في 4 أعوام

ارتفع الذهب واحدا في المئة اليوم الاثنين مدعوما بهبوط الأسهم الأوربية وانخفاض الدولار ما يتيح للمعدن الأصفر تسجيل أفضل أداء شهري في أربعة أعوام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1233.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:53 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الذهب عشرة في المئة في فبراير/شباط وهي أكبر قفزة شهرية منذ يناير/كانون الثاني 2012 .

وصعد الذهب نحو 15 في المئة هذا العام ليعيد اكتشاف دوره كملاذ آمن لمستثمرين العازفين عن المخاطرة في ظل هبوط السهم ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي الشهر الجاري سجل الذهب أعلى مستوى في عام عند 1260.60 دولار مدعوما بإعادة النظر في التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الاخرى زاد البلاتين 0.9 في المئة إلى 918.85 دولار للأوقية بينما صعدت الفضة 0.7 في المئة إلى 14.81 دولار وزاد البلاديوم ثلاثة في المئة إلى 495.25 دولار للأوقية.