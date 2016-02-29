"الثلاثاء الكبير" في الانتخابات التمهيدية الأمريكية بالأرقام

"الثلاثاء الكبير" في الانتخابات التمهيدية الأمريكية

يعد "الثلاثاء الكبير" يوما حاسما في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، وتعطي نتائج الانتخابات التي تجرى في ذلك اليوم مؤشرا مهما على المرشح الذي سيتم اختياره في كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

تنظم حوالى 12 ولاية أمريكية أبرزها تكساس الثلاثاء انتخابات تمهيدية للاختيار بين المرشحين الديموقراطيين والجمهوريين الباقين في المنافسة لتمثيل الحزبين في السباق إلى البيت الأبيض.

وكثيرا ما تعطي الانتخابات التمهيدية والمجالس الانتخابية التي ستجري في هذا اليوم الذي يعرف بـ"الثلاثاء الكبير" مؤشرا على المرشح الذي سيتم اختياره في كلا الحزبين، بسبب عدد الولايات التي ستحسم خيارها خلاله.

وتنظم معظم الولايات الاثنتى عشرة انتخابات تمهيدية للجمهوريين والديموقراطيين، باستثناء ألاسكا وكولورادو حيث تحصل مجالس انتخابية جمهورية وأخرى ديموقراطية على التوالي.

وهذه الولايات هي ألاباما، وألاسكا، وأركنسو، وكولورادو( مجالس انتخابية ديموقراطية) وجورجيا، وماساتشوستس، ومينيسوتا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، وفيرمونت، وفيرجينيا.

كما يصوت الديموقراطيون في جزر ساموا الأمريكية في المحيط الهادئ.

وتعد ولاية تكساس أكبر عدد من المندوبين المعنيين بالانتخابات (222 للديموقراطيين و155 للجمهوريين) في حين تعد ألاسكا وفيرمونت أدنى عدد من المندوبين.

كما تعتبر ولايات أخرى غير تكساس مهمة على صعيد عدد مندوبيها وفي طليعتها جورجيا وماساتشوستس ومينيسوتا وتينيسي.

ويمثل العدد الإجمالي من المندوبين المشمولين بـ"الثلاثاء الكبير" حوالى ربع المندوبين الإجماليين، ما يعطي هذا اليوم الانتخابي كل أهميته.

وتهدف الانتخابات التمهيدية والمجالس الانتخابية إلى انتخاب مندوبي كل من الحزبين إلى المؤتمرين الحزبيين على مستوى البلاد اللذين يعقدان بين 18 و21 من يوليو/تموز في كليفلاند بولاية أوهايو بالنسبة للجمهوريين، وبين 25 و28 يوليو في فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا بالنسبة للديموقراطيين.

ويقوم الحزب في مؤتمره على مستوى البلاد بتعيين مرشحه للرئاسة الذي يكون فاز في الانتخابات التمهيدية والمجالس.

ويبلغ العدد الإجمالي للمندوبين الجمهوريين 2472 مندوبا، ما يعني أن أول مرشح يتخطى عتبة 1247 مندوبا يفوز بترشيح الحزب.

أما الحزب الديمقراطي فله 4763 مندوبا، ويتحتم بالتالي على المرشح تخطي عتبة 2382 لنيل ترشيح الحزب.

وأجرت أربع ولايات حتى الآن انتخاباتها التمهيدية وهي أوهايو ونيوهامشير وكارولاينا الجنوبية ونيفادا.

يشار إلى أن 15% من المندوبين إلى المؤتمر الحزبي الديمقراطي مسؤولون في الحزب غير ملزمين بالالتزام بنتائج الانتخابات التمهيدية.