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الإفراج عن رئيس بايرن ميونخ السابق بعد سجنه نحو العامين

29/2/2016

أولي هونيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ – الألمانية

قالت وزارة العدل في ولاية بافاريا الألمانية اليوم الاثنين إنها أفرجت عن "أولي هونيس" الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ بطل الدوري المحلي لكرة القدم بعد قضائه نصف العقوبة التي فرضت عليه بسبب التهرب الضريبي وهي ثلاثة أعوام ونصف العام.

وكان لاعب بايرن ميونخ السابق، والفائز بكأس العالم 1974، تولى منصب مدير الرياضة في النادي البافاري طوال 30 عاما قبل توليه منصب الرئاسة في 2009.

وأدين هونيس بالتهرب الضريبي في مارس /آذار 2014.

واستقال "هونيس" من رئاسة النادي ليبدأ تنفيذ عقوبة السجن في يونيو/ حزيران 2014.

وبداية من مطلع العام 2015 كان بوسع "هونيس" مغادرة السجن خلال النهار للعمل في أكاديمية تطوير المواهب الصاعدة في بايرن ميونخ ثم العودة للسجن في المساء.

ويقترب بايرن ميونخ، الذي واصل نجاحه في غياب "هونيس" من الفوز بدوري ألمانيا للمرة الرابعة على التوالي.

كما تأهل بطل ألمانيا الذي يقوده المدرب الإسباني "بيب غوارديولا" للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوربا في عامي 2014 و2015 وهو ينافس في دور 16 في البطولة الأوربية الأولى للأندية في الموسم الحالي.

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