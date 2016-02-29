إغلاق قاعات الصلاة للطلبة المسلمين في الجامعات الألمانية

بدابة من 14 من مارس/آذار لن يتمكن الطلبة من الصلاة بالجامعة – دويتش فيله

أعلن رئيس جامعة برلين "كريستيان طومسن" إغلاق قاعات الصلاة المخصصة للمسلمين بالجامعة بداية من 14 من مارس/آذار المقبل، وبهذا تسير الجامعة البرلينية على خطى جامعات أخرى في ألمانيا قامت بالخطوة نفسها.

وكان "كريستيان طومسن" رئيس الجامعة قد قال يوم الجمعة الماضي "أنا مقتنع تماما بأن الدين والدولة يجب الفصل بينهما في الجامعات التابعة للدولة".

وتوجد حتى الآن في جامعة برلين التقنية قاعة للصلوات اليومية، وصالة ألعاب يتم فتحها للطلبة المسلمين مرة في الأسبوع لأداء صلاة الجمعة، لكن بعد نحو الأسبوعين من الآن لن يكون ذلك متاحا، في خطوة تشبه ما فعلته جامعات أخرى في ألمانيا، فقد قامت مؤخرا جامعة إيسن والجامعة التقنية في دورتموند بإغلاق قاعات الصلاة بهما.

وأكد رئيس جامعة برلين التقنية أنه "ليس لدينا أدلة على (وجود) سلفيين (بالجامعة) لكن السبب الوحيد (لإغلاق قاعات الصلاة) هو الفصل بين المؤسسات الحكومية والكنيسة".

وأضاف "كريستيان طومسن" أن قاعات الصلاة المخصصة للمسلمين تم إنشاؤها قبل عدة سنوات عندما لم يكن هناك في برلين هذا العدد الكبير من المساجد، مشيراً إلى أنه بإمكان الطلبة والموظفين المسلمين بالجامعة الصلاة في المساجد القريبة من الجامعة.

وأعلن "طومسن" أنه من المخطط أن يلتقي الخميس المقبل (الثالث من مارس/ آذار) مع جمعيات إسلامية بهدف توضيح وجهة نظره بإغلاق قاعات الصلاة في جامعة برلين التقنية.

بينما قالت الجامعة إن هناك مئات الأشخاص تقدموا بالتماس من أجل الإبقاء على فتح صالة الألعاب بالجامعة لأداء صلاة الجمعة.