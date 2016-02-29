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"أهلا بكم بيننا" دعوة جديدة في ألمانيا ترحب باللاجئين

29/2/2016

دعت ثلاثة من أشهر الفرق الموسيقية في ألمانيا طالبي اللجوء في البلاد والعاملين بشكل تطوعي في مساعدة هؤلاء  اللاجئين لحضور حفل موسيقي مساء غد الثلاثاء في برلين.

وطرحت هذه المبادرة تحت رعاية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، والتي سيتم في إطارها توزيع نحو 2200 بطاقة حضور مجاني للحفل الذي سيقام في أوبرا  "فيلهارموني" في برلين تحت شعار "أهلا بكم بيننا".

وقالت الفرق الثلاث في بيان إنها تعتزم من خلال الحفل الترحيب بالناس الذين فروا من وطنهم وفي الوقت ذاته توجيه الشكر للكثير من المتطوعين الذين يساعدون اللاجئين سواء بشكل متفرغ أو من خلال جزء من وقتهم.

وستكون هناك معزوفات لكل من الفرقة القومية وفرقة أوركسترا برلين وفرقة فيلهارموني الموسيقية.

ومن بين الأعمال الموسيقية المنتظر أداؤها معزوفات لبيتهوفن وبروكوفييف وموتسارت. 

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