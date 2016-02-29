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أردوغان: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل كل سوريا

29/2/2016

الرئيس التركي – رجب طيب إردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن  وقف إطلاق النار لا يشمل سوريا بالكامل ، فيما حذرت روسيا  من أن الضربات العسكرية التركية ستخرج الهدنة عن مسارها .

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف  (الاثنين)  عن قلق بلاده من استعدادات للجيش التركي على الحدود السورية وقال إن أي تدخل عسكري لأنقرة سيكون "ضربة قاصمة" لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، معربا عن أسفه  عن عدم تخلي الأتراك عن فكرة الهجمات عبر الحدود."

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن الهدنة في سوريا لن تصمد إلا إذا كانت مصحوبة بعملية سياسية ، موضحا أنه من المبكر جدا الحكم بشأن ما إذا كانت الهدنة ستصمد… لن تصمد الهدنة إلا إذا كانت مصحوبة بعملية سياسية تبدأ  بالتغيير السياسي في سوريا."

ويبدو أن القتال في سوريا قد توقف معظمه أمس الأحد في اليوم الثاني من دخول اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على وقف القتال والذي يبدو صامدا على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات وغارات جوية في محافظة حلب.

وبموجب اتفاق قبلته حكومة الرئيس بشار الأسد والكثير من خصومه يجب أن يتوقف القتال حتى يمكن توصيل المساعدات إلى المدنيين ويمكن بدء محادثات فتح لإنهاء الحرب التي قتل فيها أكثر من 250 ألف شخص وشرد 11 مليونا آخرين.

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