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24 مليون طفل من دون تعليم في باكستان

28/2/2016
أطفال باكستان

أظهر تقرير حكومي وجود 24 مليون طفل في باكستان من دون تعليم رغم الجهود المبذولة من أجل تحسين الإلمام بالقراءة والكتابة.
    
ومن أصل 50.8 مليون طفل باكستاني تتراوح أعمارهم بين خمسة و16 عاما، يستفيد 47 % منهم فقط من التعليم، وفقا للتقرير السنوي للحكومة حول احصاءات التعليم للعام 2014-2015.
    
ويعتبر مدير الحملة في منظمة "أليف أيلان" غير الحكومية المعنية بالتعليم مشرف زيدي إن هذه الأرقام تعكس "الفشل الكامل" للنظام التعليمي العام في باكستان.
    
لكنه مع ذلك رحب بنشر التقرير، مؤكدا أنه "من المهم أن تعكس الوثائق الحكومية الواقع".
    
وليس هناك تعداد رسمي في باكستان منذ 17 عاما، لكن وفقا للتقديرات، فإن ثلثي سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة هم دون الثلاثين عاما.
    
ويقدر التقرير الذي أجري باستخدام الإسقاطات السكانية والتحليلات الديموغرافية، عدد الأطفال الذين في سن الدراسة بـ 50.8 مليون.
    
يشار إلى أن  12.8 مليون من أصل 24 مليون طفل محروم من الدراسة، هم إناث.
    
ويسلط التقرير الضوء أيضا على نقص الموارد في النظام التعليمي في البلاد، وهناك نحو 29% من المدارس الابتدائية تعمل بمدرس واحد فقط، بينها 18 % بصف واحد، و9 % من دون مبنى.
    
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس قد انخفض بمقدار مليون طفل عن العام السابق.

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