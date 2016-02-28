هندي يقتل 14 من عائلته قبل أن ينتحر

قتل رجل هندي 14 فردا من أسرته، بينهم سبعة أطفال، طعنا أثناء نومهم، قبل أن ينتحر.

ووقع الحادث في منطقة ماهاراشترا بولاية ثاين القريبة من مومباي، حيث قام حسنين راكار البالغ من العمر 35 سنة بذبح 14 من أقاربه بالسكين في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن راكار قتل أقاربه ذبحا بعد أن دس مخدر في الطعام الذي قدمه لهم.

وقالت شقيقة الجاني وهي فتاة في الـ 21 من العمر إنها لا تعرف لماذا هاجم شقيقها أفراد الأسرة الآخرين، وعند سؤالها لماذا لم تصرخ أو يفعل أحد شيئا لمنعه، قالت إنه لم يسمح لهم بعمل أي ضجيج.

وقال أفراد من الأسرة وجيران للجاني إن المتهم كان شخصا مرحا ولم تظهر عليه أي علامات للاضطراب النفسي.