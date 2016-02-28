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مقتل 4 شرطيين برصاص مجهولين شمالي القاهرة

28/2/2016

شرطة مصرية/ أرشيفية

قالت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الأحد، إن 4 شرطيين قتلوا، وأصيب 3 آخرون، إثر استهدافهم من قبل من وصفتهم بـ"عناصر إجرامية"، بمدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية (شمالي القاهرة).

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة، أن "قوة أمنية من شرطة مدينة الخانكة بمديرية أمن القليوبية تعرضت أثناء ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المشهور عنها الإتجار في المواد المخدرة، لإطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين يستقلون دراجات نارية".

ووفق بيان الداخلية أسفر الحادث عن مقتل 4 شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين، مشيرة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتكثف الأجهزة جهودها لكشف هوية الجناة وضبطهم"

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني، بمقتل ضابطي شرطة مصريين وإصابة 3 عناصر آخرين، مساء اليوم الأحد، إثر استهداف مجهولين سيارة شرطة، بمحافظة القليوبية (شمالي القاهرة).

وفيما لم تتوصل السلطات المصرية للجناة، لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى وقت نشر الخبر.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

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