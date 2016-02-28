مقاضاة شركة طيران طلبت من راكبة تبديل مقعدها

مقاضاة شركة طيران/ أرشيفية

قالت جماعة حقوقية إسرائيلية اليوم الأحد إنها ستقاضي شركة الطيران الإسرائيلية "العال"، بعدما طلبت شركة الطيران من امرأة تبديل مقعدها لأن رجل دين يهودي رفض الجلوس بجوارها.

وطلبت إحدى المضيفات من رينيه رابينوفيتش (81 عاما) ترك مقعدها في الممر بدرجة رجال الأعمال على طائرة تابعة لشركة العال خلال رحلة من مدينة نيويرك الأمريكية إلى تل أبيب في كانون أول/ديسمبر والانتقال إلى مقعد "أفضل" وأقرب إلى الدرجة الأولى.

وقد جاء الطلب بعدما رفض راكب يهودي الجلوس بجانبها لأن الشريعة اليهودية صارمة تمنع أي اتصال بين الرجال والنساء غير المتزوجين، بحسب الجماعة الحقوقية.

وقال مركز العمل الديني بإسرائيل، والذي يكافح من أجل المساواة بين الجنسين في المجتمع الإسرائيلي إنه سيرفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قدره 50 ألف شيكل (13 ألف دولار) ضد شركة العال نيابة عن رابينوفيتش.

وقالت المتحدثة باسم المركز يولي جورين "الهدف ليس المال". ولكن الهدف هو إرساء مبدأ أنه "لا يمكن إرغام امرأة على ترك مقعدها لأن رجال الدين لا يريدون أن يجلسوا بجانبها".