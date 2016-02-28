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مصر تتقدم بمرشح جديد للجامعة العربية

28/2/2016

مصر تتقدم بمرشح للجامعة العربية خلفا لنبيل العربي

أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بمرشح مصري جديد ذو خبرة دبلوماسية كبيرة إلى الملوك والرؤساء  والقادة العرب لشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية خلفا للمصري الدكتور نبيل العربي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد إن ذلك جاء تعقيبا على إعلان الدكتور نبيل العربي عن اعتزامه عدم الترشح لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية لولاية جديدة.

وأوضح المتحدث في تصريحات صحفية أن مشاورات رفيعة المستوى تجرى حاليا للحصول على الدعم للمرشح المصري.

وأضاف أبو زيد  أنه سيتم الإعلان عن المرشح المصري خلال الأيام المقبلة عقب استكمال المشاورات اللازمة، معربا عن أمله في أن يحظى الترشيح المصري بالدعم العربي المطلوب، تمهيدا لاستكمال الجامعة العربية مسيراتها نحو تحقيق التضامن العربي المنشود وحماية الأمن القومي العربي  في مواجهة التحديات الكبيرة القائمة. 

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