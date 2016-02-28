محمد سلطان: وضعوا لي شفرات في الزنزانة لأقتل نفسي

قال الناشط المصري محمد سلطان صاحب معركة الأمعاء الخاوية خلال فترة اعتقاله في السجون المصرية في أعقاب انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013 إنه تعرض لأقسى أنواع التعذيب النفسي والبدني خلال فترة اعتقاله.

وأضاف سلطان خلال ندوة نظمتها جامعة كونكورديا بمدنية مونتريال الكندية للحديث عن معاناته في السجن أن سلطات الأمن المصرية عذبته بالأسلاك الكهربائية وأن حراس السجن كانوا يضعون له الشفرات من تحت باب الزنزانة لكي يقتل نفسه.

وأشار سلطان إلى أنه أشرف على الموت 10 مرات أثناء وجوده في السجن وبعد دخوله في عملية الإضراب عن الطعام ،وقال إن المعتقلين كانوا يضطرون للنوم على جانب واحد بسبب كثرة أعدادهم داخل الزنزانة.

وتابع سلطان "لقد قررت أن أقاوم كل هذا الظلم والاستبداد ووضعت لذلك استراتيجية وكنت أقول لنفسي إن الموت أشرف من أن يسجنون عقلي وروحي ".

ولفت سلطان إلى أنه كان يندهش في كل مرة يصاب بالإغماء أو يشارف على الموت من أنه ما زال على قيد الحياة، وأشار إلى أن هناك 40 ألف معتقل يعانون في السجون المصرية أكثر من معاناته السابقة وقال "هناك 40 ألف معتقل يموتون بالبطيء داخل السجون وأنا أعني الكلمة هم بالفعل يموتون وأنا كنت محظوظا عنهم لأنكم اهتممتم بقضيتي والسفارة الأمريكية تحركت ولكن هناك الآلاف داخل السجون ولا يتحرك من أجلهم أحد ".

ووصف سلطان سجن العقرب بأنه أسوأ من معتقل جوانتانامو ،مشددا على أنه توجد اعتبارات أخلاقية تجبر الرافضين لما يجري في مصر على الاحتشاد لمواجهة القمع والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون.