البث الحي
منوعات

قيادي بالجماعة الإسلامية: أخطأت ويجب العودة للوراء

28/2/2016

عاصم عبد الماجد على منصة اعتصام رابعة ـ أرشيف

اعترف عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية في مصر بأنه أخطأ عندما توهم أن من أداروا المشهد باقتدار نحو كارثة 30 يونيو ـ في إشارة إلى قيادة جماعة الإخوان المسلمين ـ قادرون على قيادته بصورة مغايرة بعد وقوع الكارثة، على حد قوله.

وطالب عبد الماجد، في بيان على صفحته على موقع "فيسبوك"،  قيادة الإخوان بالتراجع خطوة إلى الوراء، محذرا بأن البديل سوف يكون كارثي، على حد وصفه.

وهاجم ما وصفها بالعقلية التي تحاول باستماته أن تقنع الجماهير أن رفع صور الرئيس المعزول محمد مرسي، والإصرار على عودته كممثل للشرعية هو طريق الخلاص.

وشدد عبد الماجد على أن إصرار الإخوان على الوقوف عند أقصى نقطة وصلوا إليها وهي الرئاسة والتشبث سيؤدي بهم إلى إتمام حصارهم وإفنائهم.

وأعلن عن تدشين تحالف جديد أطلق عليه "‏حلف الفضول المصري" للانطلاق من وسط الجماهير والتقدم ببطء إلى الأمام، على حد وصفه.

يشار إلى أن الجماعة الإسلامية كانت من داعمي الرئيس المعزول محمد مرسي في انتخابات الرئاسية، واعتصم أنصارها في ميدان رابعة العدوية ومنهم عاصم عبد الماجد بعد انقلاب الجيش على مرسي في الثالث من يوليو 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)