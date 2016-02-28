قسم للرقص بمهرجان القاهرة لسينما المرأة

بدأ مهرجان القاهرة الدولي التاسع لسينما المرأة بعرض خمسة أفلام دفعة واحدة مع الاحتفاء بالفيلم الياباني "سكون الماء" للمخرجة ناومي كاواسي ليكون فيلم الافتتاح, مع الإعلان عن قسم خاص للرقص يتضمن أربعة أفلام.

وقالت المخرجة المصرية أمل رمسيس مؤسسة ومديرة مهرجان سينما المرأة في كلمة الافتتاح إن "هذا المهرجان مختلف لأنه لا توجد لدينا لجنة تحكيم ولا جوائز .. لكن لدينا جائزة واحدة فقط هي جائزة الجمهور) والتي يختارها المشاهدون."

ويتبع المهرجان تقليدا أرساه منذ بدايته في 2008 بتوزيع ورقة لإبداء الرأي قبل بداية كل عرض يقوم المشاهد بتسليمها بعد الفيلم موضحا بها درجة إعجابه بما شاهده. كما قالت رمسيس إن "جديد المهرجان هذا العام هو قسم الرقص والسينما ويضم أربعة أفلام تسلط الضوء على علاقة السينما بالرقص."

وتعرض في هذا القسم أفلام (بجعة تشيكية) من جمهورية التشيك و(آفاق) من سويسرا

و(الحاجة للرقص) من هولندا و(مليون خطوة) إنتاج ألماني/تركي مشترك كما يضم المهرجان قسمين آخرين هما "قافلة سينما المرأة العربية واللاتينية" و"البانوراما الدولية".

وذكرت رمسيس أن المهرجان "يستضيف هذا العام نحو 20 مخرجة في القاهرة لمناقشة أفلامهن واستطلاع رأي الجمهور." كما يكرم المهرجان في دورته الحالية المخرجة اللبنانية الراحلة نبيهة لطفي التي توفيت في يونيو حزيران 2015 عن 78 عاما بعرض فيلم "لأن الجذور لا تموت".

ويخلو المهرجان من أي فيلم مصري بحسب ما ذكرت رمسيس في وقت سابق. وقالت في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي إن المهرجان فتح الباب للمشاركات ولم يتقدم سوى عدد محدود من الأفلام المصرية "دون المستوى" لذلك لم يتم اختيار أي منها.

رسالة مصورة

وقبل بداية فيلم الافتتاح وجهت مخرجته اليابانية رسالة مصورة لجمهور المهرجان قالت فيها "صور هذا الفيلم قبل عامين على جزيرة صغيرة في جنوب اليابان. أقدم بعضا من تقاليد وثقافة هذه الجزيرة كما اعتبر الفيلم تحية لأمي بالتبني التي توفيت قبل عدة سنوات وشعرت بعدها بالفقد والخسارة."

ويتناول "سكون الماء" فكرة "الفقد" ذلك الشعور الذي يولد لدى بطلة الفيلم الفتاة "كيوكو" فور علمها بمرض والدتها التي تعيش أيامها الأخيرة ويسكن أيضا داخل زميلها في المدرسة "كايتو" منذ انفصل والده عن والدته وتركهما للعيش في العاصمة طوكيو.

وتحل المخرجة الفنلندية بيريو هونكاسالو ضيفة شرف على المهرجان في دورته هذا العام وتعرض لها مجموعة من أفلامها الحائزة على جوائز دولية مثل "آكلة النار" و"ثلاث غرف حزينة" و "ذات ليلة" و"لهب".

يستمر المهرجان حتى الثالث من مارس المقبل, وتقدم عروض الأفلام في ثلاثة مواقع مختلفة بمركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية ومعهد جوته ومسرح الفلكي بوسط القاهرة. ويعرض المهرجان في هذه الدورة 60 فيلما من أكثر من 40 دولة من صنع النساء تم إنتاجها وعرضها في مختلف المهرجانات الدولية على مدى العام الماضي.

وقد جذب المهرجان في يومه الأول المئات من طلاب الجامعات والدارسين والعاملين الأجانب والعرب في القاهرة وبعض من النقاد والمهتمين بقضايا المرأة.

يشار إلى أن المهرجان يقام سنويا بالاشتراك بين شركة الإنتاج المصرية "كلاكيت عربي" وحكومة إقليم الباسك في إسبانيا ومعهد جوته الألماني وعدد من السفارات الأوروبية والجامعة الأمريكية في القاهرة.