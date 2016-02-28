شاهد: مان يونايتد يتخطى أرسنال بثلاثية

حقق مانشستر يونايتد فوزا مثيرا على ضيفه أرسنال عندما تغلب عليه الأحد 3- 2 خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "اولدترافورد" في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين مانشستر يونايتد بفوزه إلى نجمه الواعد "ماركوس راشفورد" الذي سجل ثنائية وصنع الهدف الثالث، ليصبح أصغر لاعب (18 عاما و120 يوما) يسجل ثنائية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

تقدم راشفورد بالهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 29 ، ليواصل بعدها يونايتد تكثيف هجماته مستغلا حالة الارتباك في صفوف أرسنال، ليضاعف راشفورد النتيجة في الدقيقة 32 ، قبل أن يحرز أرسنال هدفه الأول عبر مهاجمه داني ويلبيك في الدقيقة (40) من عمر الشوط الأول.

لكن مانشستر يونايتد عزز تقدمه في الشوط الثاني بهدف ثالث للاعبه "أندير هيريرا" في الدقيقة (65)، قبل أن يقلص مسعود أوزيل الفارق لأرسنال في الدقيقة (69).

بهذه النتيجة استعاد مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة امام وست هام ، بينما تراجع أرسنال إلى المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر.