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شاهد: كيف تشتري الذهب بأفضل الأسعار ؟!

28/2/2016

نبه يحيى جمال الخبير في الذهب والجواهر كل من يشتري الذهب بأن ينتبه إلى أن سعر الذهب يحدده عاملان أساسيان: الأول هو سعر الذهب الخام وتحدده البورصة العالمية، ولا  يستطيع أحد أن يغش فيه، ويمكن تتأكد من هذا السعر عبر الإنترنت والصحف وغيرها.

وأوضح جمال، خلال لقائه في "النافذة الصباحية" على شاشة الجزيرة مباشر، أن المحدد الثاني لسعر الذهب هي المصنعية، وهو ما يختلف من مكان إلى آخر؛ بل وتختلف من قطعة لأخرى؛ لأن القطع المصنوعة يدويا تكون أعلى من القطع المصنوعة آليا، مشيرا إلى أن الذهب السعودي أو البحريني مثلا يكون أغلى من الإيطالي أو السويسري لهذا السبب.

ونصح من يريدون الاستثمار في الذهب بشراء السبائك عيار 24  من البنوك أو محلات الذهب الكبيرة، لأن سعر مصنعيتها قليل مقارنة بغيرها، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مشيرا إلى أنه إذا انخفضت أسعار فإنه يكون بنسبة أقل بكثير من الارتفاع السابق.

وعن أفضل وقت للشراء والبيع نصح الخبير في الذهب والجواهر بمتابعة البورصة العالمية لاقتناص الفرص وشراء بأرخص الأسعار والانتظار حتى يرتفع السعر مرة أخرى ويقوم بالبيع.

وأشار إلى أنه كل ما قل عيار الذهب كلما كان الذهب سميك ويستطيع الصائغ صنع تشكيلات مختلفة؛ ولذلك عيار 21 هو الأنسب من حيث التشكيلات والسعر، وهذا هو سبب انتشاره على المستوى العربي.

وعن سبب ارتفاع مصنعية الذهب عيار 18 أرجع السبب إلى أنه غالبا ما يكون مستورد ويكون فيه شغل كبير وبه فصوص.

وحذر من التعامل مع الذهب "الصيني" على أنه نوع من أنواع الذهب، لأنه نحاس مطلي بماء الذهب فقط وهو نوع من الإكسسوار وليس عليه دمغة.

من جانبها نصحت إنصاف أنور. وهي ربة منزل مهتمة بالبحث عن الجديد في عالم الذهب والجواهر المختلفة ــ السيدات بأن تذهب إلى أكثر من محل، وتقارن بين الأسعار على نفس القطع من نفس العيار قبل أن تحدد المكان الذي تشتري منه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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