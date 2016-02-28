شاهد: شبكة الجزيرة توقع اتفاقية شراكة مع "سوداتل" السودانية

جانب من اتفاقية توقيع عقد الشراكة – الجزيرة مباشر

شهدت شبكة الجزيرة الإعلامية بحضور مصطفى سواق مدير الشبكة حفل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الشبكة ومجموعة سوداتل للاتصالات السودانية.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع المستثمرين العرب على الاستثمار في قطاع الاتصالات السودانية التي يشهد تطورا ملحوظا.



وقال مجدي المرضي مدير إدارة العلاقات الدولية إن الاتفاقية مع الجزيرة تسعى لتحسين الصورة الذهنية عن المجموعة لدى المشاهد العربي، فضلا عن تحفيز رعاية بعض البرامج الناجحة مثل برنامج زمام المبادرة، و تهدف هذه البرامج إلى تعزيز قدرة الشباب السوداني على تطوير إمكاناته في مجال ريادة الأعمال.

وأضاف السيد المرضي أنه سعيد بالشراكة مع شبكة الجزيرة الإعلامية التي تعد من المؤسسات الرائدة إعلاميا في العالم العربي.



جدير بالذكر أن مجموعة سوداتل تأسست في 13 سبتمبر/أيلول 1993، و تقدم سوداتل خدماتها في مجال نقل الصوت والبيانات والصورة عبر شبكات الجيل الثالث (G3) والجيل التالي (NGN).



وتتولى سوداتل حاليا تشغيل أعمال الاتصالات في أربع دول أفريقية غير السودان (موريتانيا، السنغال، غانا، وغينيا) في مجالات الهاتف المحمول، والهاتف الثابت، والإنترنت، وخدمات السعات العريضة.

لمشاهدة حفل توقيع عقد الشراكة يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.periscope.tv/w/1ZkKzzjzjBLKv