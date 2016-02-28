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شاهد :دبابات صربية تشارك في سباق جري تضامنا مع اللاجئين

28/2/2016

صاحبت دبابات وعربات الجيش الصربي عشرات الأفراد  المشاركين في سباق للجري بالعاصمة الصربية بلغراد لرفع الوعي بشأن اللاجئين الفارين من ويلات الحروب..

نظم السباق عدد من الأندية الرياضية تحت شعار "اركضوا من أجل السلام"، وبدا في الفيديو الذي سجل هذا الحدث مشاركون في السباق يركضون إلى جوار دبابة ولافتة في الأعلى كتب عليها (باللغة الإنجليزية) "اركضوا من أجل السلام"

كما ظهرت 3 دبابات وعربة للجيش يسيرون  خلف العدائين وحملت عربة  الجيش نفس اللافتة بنفس الشعار "اكضوا من أجل السلام "

وظهرت الدبابات وهي تجوب الشوارع  في صربيا والمتسابقون من النساء والرجال وبعض الأطفال  يركضون أمامها ،واصطف على جانبي الطريق العشرات من مصوري الصحف ووكالات الأنباء

 

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