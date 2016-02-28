شاهد: الشعراوي يقود روما للفوز بثلاثية في إمبولي

ارتقى فريق روما إلى المركز الثالث مؤقتاً بفوزه في ضيافة إمبولي بثلاثة أهداف لواحد ضمن الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

احتاج فريق العاصمة إلى خمس دقائق فقط لتسجيل الأسبقية عن طريق "ستيفان الشعراوي، لكن فرحة روما لم تدم طويلاً بعد إدارك إمبولي التعادل عن طريق البوسني "ارفين زوكانوفيتش " خطاً في مرماه.

لكن مواطنه "ميراليم بيانيتش "أعاد التقدم مجدداً لروما بعده بخمس دقائق. وفي الشوط الثاني واصل الشعراوي تألقه اللافت مع فريقه مسجلأً الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والسبعين. ويعد الفوز السادس على التوالي رفع به روما رصيده إلى ثلاث وخمسين نقطة في المركز الثالث.