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شاهد: الشعراوي يقود روما للفوز بثلاثية في إمبولي

28/2/2016

ارتقى فريق  روما إلى المركز الثالث مؤقتاً  بفوزه في ضيافة إمبولي بثلاثة أهداف لواحد  ضمن الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

احتاج فريق العاصمة إلى خمس دقائق فقط لتسجيل الأسبقية عن طريق "ستيفان الشعراوي، لكن فرحة روما لم تدم طويلاً بعد إدارك إمبولي التعادل عن طريق البوسني  "ارفين زوكانوفيتش " خطاً في مرماه.

لكن  مواطنه "ميراليم بيانيتش "أعاد التقدم مجدداً لروما بعده بخمس دقائق. وفي الشوط الثاني واصل الشعراوي تألقه اللافت مع فريقه مسجلأً الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والسبعين. ويعد الفوز السادس على التوالي رفع به روما رصيده إلى ثلاث وخمسين نقطة في المركز الثالث.

المصدر : الجزيرة مباشر
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