شاهد: أتليتكو يهزم ريال مدريد .. زيدان: أتحمل الخسارة

حسم أتليتكو مدريد صراع وصافة الليغا بفوزه على مستضيفه ريال مدريد بهدف دون مقابل، في ديربي المدينة ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أتليتكو مدريد بهذا الانتصار إلى مهاجمه الفرنسي "أنطوان غريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد بحلول الدقيقة الثالثة والخمسين. بفوزه رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى ثمان وخمسين نقطة في المركز الثاني، أما الريال فخسر للمرة الأولى تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد تحمله مسؤولية خسارة فريقه الموجعة صفر/1 أمام ضيفه أتلتيكو مدريد.

وقال زيدان، الذي تلقى خسارته الأولى مع الريال الذي تولى تدريبه مطلع الشهر الماضي خلفا للمدرب المقال رافاييل بينيتيز "إنني مسؤول عن تلك الخسارة، وليس اللاعبون"، وأضاف زيدان "لم أكن أتوقع تلك الخسارة اليوم برغم إدراكي لصعوبة المباراة، لقد خلقنا الكثير من الفرص ولكننا عجزنا عن ترجمتها لأهداف".

وأوضح زيدان "لا يمكننا رفع الراية الآن، ما زال أمامنا دوري أبطال أوربا، بالإضافة إلى 12 مباراة أخرى في الدوري الإسباني".

وتقلصت آمال الريال كثيرا في المنافسة على لقب الدوري الغائب عنه منذ موسم 2011 – 2012، بعدما تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق تسع نقاط خلف برشلونة (المتصدر) الذي يواجه ضيفه أشبيلية اليوم الأحد في المرحلة ذاتها.

ويأمل الريال في مصالحة جماهيره بالتتويج بلقب دوري الأبطال هذا العام، حيث بات قريبا للغاية من التأهل إلى دور الثمانية للمسابقة عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه روما الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر للبطولة منذ عشرة أيام.

