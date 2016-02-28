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شاهد:مدرسة تايوانية ترسم بأغطية العبوات لوحات ابداعية

28/2/2016

 نجحت مدرسة إبتدائية في قرية تايوانية في تعليم طلابها تحويل أغطية العبوات الفارغة إلى لوحات فنية إبداعية مع رسالة  بيئية للمجتمع.

فالجدران المحيطة بمدرسة" HSIANG " الابتدائية في برلين تاون التايوانية تم تغطية أجزاء منها بأغطية العبوات في أشكال جميلة تصور المناظر الطبيعية الملونة، والحيوانات البحرية، ومشاهد أخرى مستلهمة من الطبيعة.

تم لصق جميع الأغطية بالجدارية من قبل 40 طالبا وعدد قليل من المعلمين في تيان.
وعلى الرغم من أن القوانين التايوانية بشأن إدارة النفايات، وإعادة التدوير تعتبر من أكثر القوانين  تشددا في العالم، إلا أنهم يعتبرون ما قاموا به ملهم  لوعي بيئي للأجيال القادمة.

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