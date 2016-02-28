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"سبوت لايت" يفوز بجائز "سبيريت" للسينما المستقلة

28/2/2016

فريق فيلم سبوت لايت أثناء حفل التكريم (رويترز)

فاز الفيلم الدرامي "سبوت لايت" بكبرى جوائز "سبيريت" للسينما المستقلة، حيث حصل على خمس جوائز من  بينها أفضل فيلم روائي طويل, وذلك قبل ساعات من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحصل "سبوت لايت" أيضا على جوائز أفضل إخراج وأفضل مونتاج وأفضل سيناريو،  بالإضافة إلى جائزة التمان روبرت، التي تكرم مخرج الفيلم وطاقم التمثيل  والمشرف على اختيار طاقم التمثيل.

ويتناول الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية كيفية نجاح فريق من الصحفيين  الاستقصائيين في الكشف عن فضيحة في الكنيسة الكاثوليكية تتعلق بتورط  قساوسة في الإساءة جنسيا لأطفال.

يذكر أن فيلم "سبوت لايت" كان مرشحا أيضا للحصول على ست جوائز أوسكار، بما في  ذلك جائزة أفضل فيلم.

يشار إلى أن جوائز "سبيريت" السنوية تكرم أفضل الأفلام التي تنتج خارج نطاق هوليوود، حيث تركز على الأفلام بشكل عام والأفلام الوثائقية المستقلة  المنتجة بأقل من 20 مليون دولار.

وقد أقيم حفل توزيع جوائز "سبيريت" داخل خيمة مترامية الأطراف على شاطئ  سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

يذكر أن أسماء المرشحين والفائزين بهذه الجوائز يجري تحديدهم من قبل  أعضاء جمعية "فيلم إندبندنت" غير الهادفة للربح.

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