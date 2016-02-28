رئيسان مكسيكيان سابقان يشبهان ترامب بهتلر

دونالد ترامب ـ المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري

قال الرئيس المكسيكي السابق فيلبي كالديرون أمس السبت إن دونالد ترامب أبرز المرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية "عنصري" ويُذكر الناس بأدولف هتلر.

وقال كالديرون، للصحفيين في مدينة مكسيكو سيتي، " هذا المنطق المتعلق بالإشادة بتفوق الجنس الأبيض ليس ضد الهجرة فحسب. إنه يتصرف ويتكلم جهرا ضد المهاجرين الذين لهم لون بشرة مختلف عن بشرته، وهذا بصراحة شيء عنصري كما أنه يستغل المشاعر مثلما كان يفعل هتلر في زمانه."

ويتهم ترامب المكسيك بإرسال مغتصبين وتجار مخدرات عبر الحدود الأمريكية، وقال إنه سيجعل المكسيك تمول إنشاء جدار على الحدود. وتولى فليبي كالديرون رئاسة المكسيك من عام 2006 حتى عام 2012.

وشبه أيضا فيسينت فوكس رئيس المكسيك السابق الذي خلف كالديرون في الرئاسة ترامب بهتلر خلال مقابلة في شبكة(سي.إن.إن) الإخبارية. وقال فوكس يوم الجمعة"إنه يذكرني بهتلر".