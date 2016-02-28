دراسة: الفأرة ولوحة المفاتيح تسهلان اختراق الكمبيوتر

لوحة المفاتيح والفأرة تسهلان اختراق الكمبيوتر – أرشيفية

حذرت إحدى الشركات المتخصصة في برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر من أن استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح اللاسلكية مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي يمكن أن تتيح اختراق هذه الأجهزة.

وأشار تقرير شركة "باستيل" لأمن البيانات إلى وجود ثغرة كبيرة في الأجهزة اللاسلكية التي تتصل بالكمبيوتر الشخصي من خلال "دنجل يو.إس.بي" وليس عبر تقنية البلوتوث، وهو ما يعني أن المليارات من أجهزة الكمبيوتر الشخصي، والملايين من شبكات الكمبيوتر ستكون عرضة للاختراق عبر موجات اللاسلكي، وذلك باستخدام تجهيزات لا تكلف أكثر من 15 دولارا وعدة أسطر من شفرات البرمجة، حيث يمكن لمخترق الكمبيوتر التحكم في الجهاز من خلال إرسال نقرات على لوحة المفاتيح، أو شفرة بها فيروس للوصول إلى البيانات الحساسة على جهاز الكمبيوتر.

وقال كريس رولاند من شركة "باستيل" في بيان إن خطر الإختراق عبر ما يعرف باسم "ماوس جاك" أو "مقبس الفأرة" يمثل خطرا كبيرا بالنسبة للأفراد أو المؤسسات، حيث أنه يفترض أن أي موظف يستخدم مثل هذه الأجهزة يجعل في مقدور شخص محترف اختراق شبكات أن يسيطر عليه، ويستخدم جهازه كمنفذ للوصول إلى شبكة بيانات الشركة أو المؤسسة.

وأشار موقع "بي.سي ماغازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه نظرا لآن مثل هذه الهجمات تحدث عبر لوحة المفاتيح أو الفأرة، فإن كل الأجهزة سواء التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز أو ماك أو لينوكس عرضة لهذا الخطر، والأجهزة المعرضة لهذا الخطر تشمل منتجات شركات ديل ولينوفو ولوج تك.

وقال مارك نيولين المهندس في شركة باستيل والمسئول عن اكتشاف هذه الثغرة إن "الفأرة ولوحة المفاتيح اللاسلكية أصبحت الآن موجودة مع أغلب أجهزة الكمبيوتر الشخصي، وقد اكتشفنا طريقة للسيطرة على المليارات منها. المزعج فعلا في هذا الأمر هو أن أي شخص يمكن أن يكون ضحية لهذه الثغرة، سواء كان فردا أو مؤسسة عالمية".

ورغم أنه يمكن لبعض الشركات المنتجة للفأرة ولوحة المفاتيح اللاسلكية سد هذه الثغرة عن طريق تحديث برنامج مكافحة الفيروسات، فإن الكثير من هذه الأجهزة مصممة بطريقة لا تتيح تحديث البرامج الخاصة بها.

وتوصي الشركة المستخدمين بمراجعة الشركات المنتجة للفأرة، ولوحة المفاتيح لمعرفة ما إذا كان هناك حلول متاحة لهذه المشكلة.