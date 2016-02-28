بالفيديو .. أول تعليق لتوفيق عكاشة بعد ضربه بالحذاء

قال عضو مجلس النواب المصري توفيق عكاشة الذي تعرض للضرب بالحذاء اليوم الأحد من النائب كمال أحمد داخل قاعة المجلس بالقاهرة :" لو كمال أحمد ضربني 30 ألف جزمة (حذاء) فلن أفعل شيء لأنه "زي أبويا (أبي) " عمره 82 سنة وأنا عمري 49 سنة ".

وكان النائب كمال أحمد ضرب عكاشة احتجاجا على استضافة الأخير السفير الإسرائيلي بالقاهرة داخل منزله.

وطالب عكاشة المحتجين على "عزومة العشاء " التي أقامها للسفير الإسرائيلي بمصر في منزله بأن يكون لديهم شجاعة أدبية ويلغوا اتفاقية "كامب ديفيد".

وأضاف عكاشة أنه التقى بالسفير الإسرائيلي من أجل مصلحة مصر، وقال "إسرائيل هي التي بنت سد النهضة وستبني 5 سدود أخرى " وأكد عكاشة أنه أخطر الأجهزة الأمنية بهذا اللقاء.

وأثارت واقعة الاعتداء بالحذاء حالة من الارتباك داخل قاعة مجلس النواب المصري، وتدخل عدد كبير من النواب لفض الاشتباك بين النائبين فيما أصدر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال قرارا بطرد "عكاشة" و"أحمد" من داخل القاعة.

وعلق كمال أحمد على ضربه لعكاشة بقوله "هذه رسالة الزعيم جمال عبد الناصر لكل الخونة ".

وقال أحمد إنه لن يكترث لو تم إسقاط عضويته بعد هذه الواقعة وقال " أنتظر إسقاط عضويتي منذ أيام السادات".