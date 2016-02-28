اصطياد 106 أفاعي مفترسة بفلوريدا

إصطياد ثعابين مفترسة بقلوريدا

قال مسؤولون إن صائدين تمكنوا من أسر 106 من أفاعي بايثون البورمية المفترسة في منطقة ايفرغليدز بولاية فلوريدا هذا العام بما يشمل أفعى طولها 4.6 متر، وذلك في إطار حملة "تحدي بايثون" التي ترعاها الولاية.

وتماثل هذه الحملة التي بدأت من 16 يناير/كانون الأول وحتى 14 فبراير/شباط حملات اصطياد أخرى لأنواع تسبب مشاكل مثل حملة تكساس ضد الخنازير البرية والتي يوجه لها اللوم بالمسؤولية عن دمار زراعي و حملة استهداف ميشيغان لأسماك الشبوط الآسيوية الغازية.

ولم يتضح على نحو دقيق عدد أفاعي بايثون البورمية التي تزحف في منطقة إيفرغليدز بكاليفورنيا نظرا لأنها بارعة في التخفي لكن أعدادها تصل إلى الآلاف على الأقل كما تقول المتحدثة باسم إدارة الأسماك والحياة البرية في فلوريدا.

