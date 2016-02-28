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إيقاف لاعب الاتحاد السعودي محمد نور 4 سنوات

28/2/2016

محمد نور لاعب الاتحاد السعودي

أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد ايقاف قائد فريق الاتحاد محمد نور عن اللعب أو ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري أو فني في أي منشأة رياضية لمدة 4 سنوات.

وثبت للجنة المنشطات السعودية أن العينة الثانية التي تم فتحها بحضور نور (38 عاما) في المختبر السويسري جاءت إيجابية ومطابقة في نتيجتها لذات نتيجة العينة الأولى التي سبق أن أثبتت تعاطيه لمادة "الأمفيتامين" المحظورة.

وأوضحت لجنة المنشطات أن قرار الإيقاف قابل للاستئناف خلال 3 أسابيع.

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها: "أتاحت اللجنة للاعب فتح العينة (باء) والتي ظهرت نتائجها مشابهة للعينة (ألف)، وقامت بعقد جلسة استماع للاعب لعرض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات، وأخذ أقوال اللاعب، وبناء عليه فقد تقرر إيقاف محمد نور 4 سنوات منذ تاريخ لجنة جلسة الاستماع 28 شباط/فبراير 2016".

وبحسب بيان اللجنة فإنه يمكن للرياضي العودة للمشاركة في التدريبات قبل شهرين من نهاية تاريخ إيقافه، وتم إشعاره والاتحادين السعودي والدولي بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لتنفيذها.

وكان محمد نور قد خضع لفحص عقب نهاية مباراة فريقه أمام الفتح مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

 

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