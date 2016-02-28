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"أبو تريكة خط أحمر" يتصدر تويتر بعد إحالته للنيابة

27/2/2016

تصدر هاشتاج  "#ابو_تريكه_خط_احمر"، السبت، موقع  التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بعد تقارير إخبارية مصرية عن إحالة نجم المنتخب المصري السابق والنادي الأهلي محمد أبو تريكة إلى النيابة بتهمة تمويل جماعة "الإخوان المسلمين".

وزادت عدد التغريدات المتضامنة مع "الساحر " ابو تريكة عن 15 ألف تغريدة.

وانتقد المغردون القرار والنظام القضائي والحكومة المصرية، مشيدين في الوقت نفسه بنجم المنتخب السابق وسلوكياته.

 وكانت مصادر قضائية قد قالت لـ"الجزيرة مباشر" اليوم السبت  إن لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس أحالت أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت مالك شركة جهينة وحوالي 1400 شخصا آخرين الي النيابة العامة   بتهمة تمويل جماعة محظورة والانضمام إليها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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