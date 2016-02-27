نيجيريا تثبت حكم الإعدام بحق قس أحرق امرأة وجلد "زناة"

نيجيريا تثبت حق الإعدام بحق قس -أرشيف

ثبتت المحكمة العليا النيجيرية حكم الإعدام الصادر قبل تسع سنوات ضد قس من الحركة الخمسينية البروتستانتية بتهمة قتل واحدة من اتباعه بعد إحراقها حية.

وأدين القس بمحاولته قتل 5 آخرين من أتباعه حينما جلدهم لارتكابهم "الزنا".

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من القس الذي رفض التهم الموجهة إليه فيما أقر أنه قام بجلد أفراد من مجموعته عقابا لهم على "الزنا".

كان القس "إيميكا إيزوغو" المحكوم عليه بالإعدام سنة 2007 قد طعن بالحكم الذي يدينه بقتل "آن أوزو" ومحاولة حرق أعضاء آخرين في جماعته.

وقال القاضي "سيلفستر نغوتا" في معرض حكمه إن "ما حصل في هذه القضية قد يكون مستوحى من فيلم رعب".

وتوفيت" آن أوزو" متأثرة بجروحها بعد أحد عشر يوما على إحراقها في ضاحية لاغوس الشمالية. أما الأشخاص الخمسة الآخرون الذين أصيبوا على يد هذا القس، فبقوا أحياء.