نسخ مطلية بالذهب الخالص من هاتفي سامسونغ "S7"

جالاكسي إس7 وجالاكسي إس7 إيدج،

بدأت شركة بريطانية عرض نسخ مطلية بالذهب الخالص من الهاتفين الذكيين الجديدين جالاكسي إس7 وجالاكسي إس7 إيدج، اللذين أعلنت عنهما شركة سامسونغ يوم الأحد الماضي.

وقالت الشركة البريطانية " Truly Exquisite " إنه بإمكان المستخدمين شراء نسخة مطلية بالذهب الخالص عيار 24 قيراطًا، أو الذهب الخالص باللون الذهبي الوردي عيار 18 قيراطًا، أو مطلية بالبلاتين، وذلك بسعر يبدأ من 2,360 دولارًا أمريكيًا.

وأوضحت الشركة أن النسخ المطلية بالذهب من الهاتفين ستتوفر بعد طرح سامسونغ لهما في السوق يوم 11 مارس آذار المقبل، وستشحنها لجميع دول العالم مجانًا مع ضمان لمدة سنة.

وأضافت الشركة أن الهواتف المطلية بالذهب ستأتي في صندوق خشبي فاخر إلى جانب الملحقات "الإكسسوارات"الاعتيادية، ونظارة الواقع الافتراضي "جير في آر" Gear VR، وصندوق يحتوي على منصة شحن لاسلكي.