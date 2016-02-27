البث الحي
منوعات

نسخ مطلية بالذهب الخالص من هاتفي سامسونغ "S7"

27/2/2016
 
جالاكسي إس7 وجالاكسي إس7 إيدج،

بدأت شركة بريطانية عرض  نسخ مطلية بالذهب الخالص من الهاتفين الذكيين الجديدين جالاكسي إس7 وجالاكسي إس7 إيدج، اللذين أعلنت عنهما شركة سامسونغ يوم الأحد الماضي.

وقالت الشركة البريطانية " Truly Exquisite " إنه بإمكان المستخدمين شراء نسخة مطلية بالذهب الخالص عيار 24 قيراطًا، أو الذهب الخالص باللون الذهبي الوردي عيار 18 قيراطًا، أو مطلية بالبلاتين، وذلك بسعر يبدأ من 2,360 دولارًا أمريكيًا.

وأوضحت  الشركة أن النسخ المطلية بالذهب من الهاتفين ستتوفر بعد طرح سامسونغ لهما في السوق يوم 11 مارس آذار المقبل، وستشحنها لجميع دول العالم مجانًا مع ضمان لمدة سنة.

وأضافت الشركة أن الهواتف المطلية بالذهب ستأتي في صندوق خشبي فاخر إلى جانب الملحقات "الإكسسوارات"الاعتيادية، ونظارة الواقع الافتراضي "جير في آر" Gear VR، وصندوق يحتوي على منصة شحن لاسلكي.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)