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ميريل ستريب تتنصل من "كلنا أفارقة"

27/2/2016

في أحدث تعليق كتابي لها على الضجة التي أثارتها تصريحاتها وساهمت في إذكاء الجدل الدائر بشأن التنوع العرقي في هوليوود, اعتبرت الممثلة ميريل ستريب إن مقولتها "كلنا أفارقة" أٌخرجت من سياقها.

وأوضحت ستريب التي ترأست لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي في وقت سابق هذا الشهر أن تعليقاتها التي أدلت بها لمراسل مصري خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كانت مطلعة على سينما أفريقيا والشرق الأوسط قد "حُرِّفَت".

وكتبت ستريب تقول "لم أكن أحاول التقليل من شأن الاختلافات بل التشديد على ما يمكن رصده من روابط مشتركة وهذا شيء أساسي للغاية في كونك إنسانا فيما يمكن أن يفعله الفن: نقل تجربة إنسان آخر."

جاءت تعليقات ستريب لتضفي مزيدا من الصخب إلى الجدل الدائر في هوليوود حول ترشيحات الأوسكار التي خلت من أصحاب البشرة السمراء في فئات التمثيل للعام الثاني على التوالي.

وأضافت ستريب في مقال كتبته لهافينجتون بوست أنها لم تُسأل في المؤتمر الصحفي عن لجنة تحكيم مهرجان برلين المكونة بالكامل من البيض.

وأضافت الممثلة الحاصلة على ثلاث جوائز أوسكار ووصفت بأنها من بين أكثر الممثلات نبوغا في جيلها "لم أدافع عن لجنة التحكيم المكونة بالكامل من البيض ولن أفعل ذلك إذا سُئلت. شمول جميع الأعراق والأجناس والديانات والأقليات مهم بالنسبة لي كما وضحت في مستهل المؤتمر الصحفي".

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