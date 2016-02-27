مصر: وكيل نيابة يعتدي على عامل رفض الوقوف له

وزير العدل المصري ـ أحمد الزند

قام أحمد حبلص، وكيل نيابة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة بالاعتداء بالسب على عامل بالنيابة يدعى علي نور، وحاول وضع الأساور الحديدية ( الكلابشات) في يديه، وذلك لرفضه الوقوف له أثناء خروجه من مكتبه.

الواقعة الغريبة أثارت استياء الحضور، وكتب أحد المحامين ويدعى ناصر رزق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "السيد وكيل النيابة في شبين القناطر وهو نازل مروح و بيركب العربية ليه وليه الموظف الغلبان بتاع المحكمة مقامش وقف له رجع تاني مكتبة ونادي عليه وعاوز يكلبشه وبيقوله موقفتش ليه يا حيوان أنا وكيل نيابة وأنت صرصار أدوسك برجلي وملكش لازمة يا حيوان وعاوز يفتح معاه تحقيق علشان موقفش".

ويشار إلى أن وزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند اشتهر بتصريح له وقت أن كان رئيسا لنادي القضاة قال فيه :"نحن على أرض هذا الوطن أسياد وغيرنا هم العبيد الي حيحرق صورة قاضي حيتحرق قلبه".

كما طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم الزند للمحاكمة على خليفة تصريحاته بقتل الآلاف من الإخوان انتقاما للجيش والشرطة.

