مرتضى منصور: على مسؤوليتي "ميدو بيسكر مع كلبه"

شن رئيس نادي الزمالك المصري "مرتضى منصور" هجوما حادا على مدرب الفريق السابق أحمد حسام ( ميدو) متهما إياه بأنه كان يسكر برفقة كلبه.

وقال "منصور" إن ميدو "هرب من الفريق وعمره 14 عاما، ثم عاد من أوربا ووزنه 200 كيلوغرام" مشككا في كفاءته كمدير فني.

تصريحات رئيس نادي الزمالك جاءت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي لتقديم المدرب الجديد للفريق، الاسكتلندي "أليكس مكليش" إلى وسائل الإعلام.

وسيقود "مكليش" الزمالك لأول مرة عندما يواجه الإنتاج الحربي في الدوري المصري لكرة القدم يوم الخميس المقبل.