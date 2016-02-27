ليستر يغرد منفردا على قمة الدوري الإنجليزي

عزز فريق ليستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إثر تغلبه بصعوبة على ضيفه نوريتش سيتي 1/صفر في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

يدين ليستر سيتي بهذا الفوز للإسباني "خوسي ليوناردو اولوا" الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل من المباراة (الدقيقة 89).

ويعتبر هذا الفوز هو السادس عشر لليستر سيتي هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات فقط والتعادل في ثمان.

بهذه النتيجة رفع ليستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة ليبتعد بالصدارة بفارق خمس نقاط عن ملاحقيه توتنهام وأرسنال، في حين توقف رصيد نوريتش سيتي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد.