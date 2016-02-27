كارلا نافارو تتوج بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس

توجت الإسبانية "كارلا نافارو" بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس للسيدات عقب فوزها في المباراة النهائية اليوم (السبت) على اللاعبة اللاتفية "جيلينا أوستابينكو" 1 – 6 و6 – 4 و6 – 4 .

ورغم البداية القوية لأوسابينكو في المباراة وتقدمها بمجموعة، فإن كارلا عادت بقوة في المجموعتين الثانية والثالثة وحولت خسارتها إلى فوز وتوجت بلقب البطولة.

وحققت كارلا المصنفة الـ11 عالميا أول لقب لها في الدوحة خلال مسيرتها الرياضية وأنضمت إلى السجل الذهبي للبطولة والثاني لها منذ انطلاق مشوارها الرياضي، إلى جانب ثلاثة ألقاب في مسابقة الزوجي.