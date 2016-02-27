البث الحي
منوعات

كارلا نافارو تتوج بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس

27/2/2016

كارلا نافارو تتوج بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس

توجت الإسبانية "كارلا نافارو" بلقب بطولة  قطر المفتوحة للتنس للسيدات عقب فوزها في المباراة النهائية اليوم (السبت) على اللاعبة اللاتفية "جيلينا أوستابينكو" 1 – 6 و6 – 4 و6 – 4 .

ورغم البداية القوية لأوسابينكو في المباراة وتقدمها بمجموعة، فإن كارلا عادت بقوة في المجموعتين الثانية والثالثة وحولت خسارتها إلى فوز  وتوجت بلقب البطولة. 

وحققت كارلا المصنفة الـ11 عالميا أول لقب  لها في الدوحة  خلال مسيرتها الرياضية وأنضمت إلى السجل الذهبي للبطولة والثاني لها منذ انطلاق مشوارها الرياضي، إلى جانب ثلاثة ألقاب في مسابقة الزوجي.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)