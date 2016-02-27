"فيسبوك" تطلق خدمة "البث الحي" لكل المشتركين

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قالت شركة فيسبوك إنها تعتزم الأسبوع الجاري جلب ميزة الفيديو المباشر إلى تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد أقل من شهر من إطلاقها لمستخدميها على نظام “آي أو إس” المشغل لأجهزة آبل الذكية.

وقالت الشركة، في منشور لها على مدونتها، إن ميزة الفيديو الحي "تتيح لك مشاركة خبراتك ووجهات النظر خاصتك في الوقت الحقيقي، مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم، سواء كنت شخصًا يريد البث للأصدقاء والعائلة، أو شخصية عامة تريد التواصل مع المعجبين حول العالم".

وأوضحت "فيسبوك"، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 1.59 مليار مستخدم نشط شهريًا، أنها وجدت بالمتوسط أن المستخدمين يشاهدون الفيديو المباشر لمدة أطول بثلاث مرات مقارنة بالفيديو غير المباشر.

ولأن أكثر من 50% ممن يشاهدون الفيديو الحي هم من مستخدمي نظام أندرويد، قالت الشركة إن الميزة قادمة لنظام التشغيل التابع لشركة غوغل خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك مبدئيًا في الولايات المتحدة، ثم في المزيد من الدول حول العالم قريبًا.