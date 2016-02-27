البث الحي
منوعات

"فيسبوك" تطلق خدمة "البث الحي" لكل المشتركين

27/2/2016
فيسبوك

قالت شركة فيسبوك إنها تعتزم الأسبوع الجاري جلب ميزة الفيديو المباشر إلى تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد أقل من شهر من إطلاقها لمستخدميها على نظام “آي أو إس” المشغل لأجهزة آبل الذكية.

وقالت الشركة، في منشور لها على مدونتها، إن ميزة الفيديو الحي "تتيح لك مشاركة خبراتك ووجهات النظر خاصتك في الوقت الحقيقي، مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم، سواء كنت شخصًا يريد البث للأصدقاء والعائلة، أو شخصية عامة تريد التواصل مع المعجبين حول العالم".

وأوضحت "فيسبوك"، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 1.59 مليار مستخدم نشط شهريًا، أنها وجدت بالمتوسط أن المستخدمين يشاهدون الفيديو المباشر لمدة أطول بثلاث مرات مقارنة بالفيديو غير المباشر.

ولأن أكثر من 50% ممن يشاهدون الفيديو الحي هم من مستخدمي نظام أندرويد، قالت الشركة إن الميزة قادمة لنظام التشغيل التابع لشركة غوغل خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك مبدئيًا في الولايات المتحدة، ثم في المزيد من الدول حول العالم قريبًا.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)