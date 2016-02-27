"فاطمة".. أفضل فيلم بمهرجان سيزار

زيتا هانرو فازت بجائزة أفضل ممثلة مستقبلية عن فيلم فاطيما (رويترز)

حصل فيلم "فاطمة" للمخرج فيليب فوكون على جائزة أفضل فيلم سينمائي لهذا العام, في حفل ختام مهرجان "سيزار" السينمائي السنوي في دورته الحادية والأربعين, والذي أقيم بمسرح "شاتليه" بباريس.

وتحكي أحداث الفيلم قصة خادمة من أصول عربية تربي ابنتيها في فرنسا، وتحاول بصعوبة تعلم اللغة الفرنسية.

ولعب دور فاطمة الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية ثريا زروال. وكان هذا الفيلم قد نال في ديسمبر/كانون الأول الماضي جائزة "لويس دولوك" السينمائية الفرنسية وشاهده أكثر من 300 الف شخص.

كما فازت الممثلة الشابة زيتا هانرو بجائزة أفضل ممثلة مستقبلية عن دورها في فيلم "فاطيما"، فيما نال رود بارادوا عن جائزة أفضل ممثل مستقبلي عن فيلم "الرأس المرفوعة". وحصد فيلم "الرجل الطائر" للمخرج أليخاندرو جنونزاليس جائزة أفضل فيلم أجنبي.

وفاز أرنو ديبليشان بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "ثلاث ذكريات من شبابي"، أما جائزة أفضل ممثلة فكانت من نصيب كاترين فروت عن فيلم "مارغريت".. وجائزة أفضل ممثل فاز بها فانسان لاندون عن فيلم "قانون السوق".

وفازت سيدس بابيت كنودسن بجائزة أفضل دور ثان (سيدات) عن فيلم "ليرمين" و بنوا ماچيميل أفضل دور ثان (رجال) عن فيلم "رأس مرفوعة ". كما منح النجم مايكل دوغلاس جائزة شرفية تكريما لمشواره السينمائي الحافل.

من جهة ثانية, حصل فيلم "غدا" لسيريل ديون وميلاني لوران على جائزة أفضل فيلم وثائقي، بينما فاز فيلم "الزقاق" لسيسيل دوكرو بجائزة الأفلام القصيرة.

يشار إلى أن مهرجان "سيزار" السينمائي، الذي تنظمه أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية، هو الأقدم والأضخم في فرنسا في تقييم الأفلام الأجنبية والفرنسية وأطلقه فنان النحت الفرنسي "سيزار" عام 1976 لتكريم نجوم الفن السابع.