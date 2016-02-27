شركات أمريكية تقدم عروضا خاصة لمواليد 29 فبراير

يأتي يوم 29 فبراير مرة واحدة كل أربع سنوات

يأتي 29 فبراير مرة واحدة كل أربع سنوات، وتقدم العديد من الشركات الأمريكية عروضا وخصومات خاصة احتفالا بهذا اليوم.



وأعلنت مطاعم (بيتزا هت) عن بيع شطائر البيتزا مجانا لكل عملائها الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت أنهم من مواليد 29 فبراير/شباط بحسب صحيفة (هافنغتون بوست).



وقال المتحدث باسم المطاعم دوج تيرفهر إن مطاعم (بيتزا هت) تحتفل في العديد من الأماكن بأعياد ميلاد الكثيرين على مر السنين ونظرا لأن مواليد يوم 29 فبراير يحتفلون بهذه المناسبة مرة كل أربع سنوات أرادت إدارة المطاعم أن تجعل مواليد 29 فبراير يحتفلون بهذه المناسبة بصورة خاصة.



أما متاجر الملابس الرياضية مثل فوت لوكر وليدز وغيرهما ستقدم عروضا خاصة لمواليد 29 فبراير من بينها بيع ملابس مجانا.



وأشارت الصحيفة إلى أن شركات الطيران والفنادق أعلنت أنها ستحتفل بهذا اليوم من خلال تقديم خصومات تصل إلى 30% على تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق التي تتم قبل أو في يوم 29 فبراير.



ويبدو أن الجميع يتمنون بالطبع الآن أن يكونوا من مواليد 29 فبراير أو فيما نطلق نحن عليه "بالسنة الكبيسة".