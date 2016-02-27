شاهد..يوسف: السيسي زعيم الثورة المضادة ويحمل أجندة إسرائيلية

قال الشاعر والكاتب "عبد الرحمن يوسف" إن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" هو "زعيم للثورة المضادة" ويحمل أجندة إسرائيلية.

وقال "يوسف" عبر الأقمار الصناعية للجزيرة مباشر إن "السيسي" مرتمي في أحضان أعداء الوطن واخترق كل الخطوط الحمراء للأمن القومي المصري وأنه يحمل أجندة إسرائيلية.

وصف يوسف "نظام السيسي" بأنه نظام تافه وأضعف عشرات من المرات من نظام "مبارك".

وقال: "لو تم ترشيد التضحيات التي قدمت في مواجهة هذا الانقلاب لتم إسقاط 50 نظاما تافها مثله".

وأشار "يوسف" إلى أن الوقت أصبح مهيأ لتوحد القوى الثورية ضد هذا النظام رغم ما بينها من خلافات.

ووصف "يوسف" أداء معارضي الانقلاب في الخارج بأنه "أداء روتيني".

من جانبه دعا "حاتم عزام" نائب رئيس حزب الوسط الي التضامن مع "عصام سلطان" رفاقه المضربين عن الطعام في سجن العقرب بمصر ووصف "عزام" في لقائه مع الجزيرة مباشر سجين العقرب بأنه جوانتانامو مصر.