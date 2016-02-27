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شاهد: تفاعل المغردين على هاشتاج "صبح_على_مصر"

27/2/2016

أثارت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "صبح على مصر بجنيه" تفاعل المغردين على موقع التواصل الاجتماعي توتير.

تفاعل المغردين لم يخل من السخرية، حيث كتبت ياسمين طارق " صباح الفل يا مصر، إنت مش من مقامك جنيه واحد، إنت مقامك مليارات، علشان كده مش هاصبح عليكي".

أما إيهاب فغرد على نفس الهاشتاج " صباح الورد يا أم الدنيا، ركزي معايا علشان أنا دلوقتي هاديكي رنة، بس عارفه لو فتحتي عليا، هاخلي يومك مش فايت علشان مش معايا غير رنات".

وكان السيسي قد قال خلال مؤتمر "رؤية مصر 2030" والتي قال فيها "لو 10 مليون بس كل واحد منهم صبح على مصر بجنيه هنجمع 4 مليار جنيه في السنة"
كما يمكنكم مشاهدة تفاعل المغردين مع هاشتاج "أوصف_بلدك_بكلمة"، وهاشتاج "شخص_استحالة تحبه" وغيرها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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