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شاهد: "إعلان فبراير" مبادرة شبابية للاصطفاف ضد النظام المصري

27/2/2016

أطلق سياسيون مصريون ما أسموها مبادرة إنقاذ وطنهم تحت اسم "إعلان فبراير" للخروج من الأزمة الحالية في البلاد.

وقرأ الشاعر عبد الرحمن يوسف في مؤتمر صحفي بمدينة اسطنبول التركية بيان "إعلان فبراير" الذي يصف النظام الحالي في مصر بالمستبد.

وجاء في البيان:" نحن مجموعة من شباب مصر الذين عاشوا تجربة ثورة يناير وشاهدوا مجازر العسكر منذ الثامن والعشرين من يناير 2011 وحتى الآن وتبين لنا عودة قوى الاستبداد وعودة فلول النظام السابق مقابل سجن وقتل الثوار أو نفيهم".

وأضاف البيان:" نحن أبناء تجربة قاسية ونعلن أن معركة الثورة لن تنتهي وسنعود مرة أخرى قريبا ونحن هنا لنعلن الاستمرار في بذل الجهود لتحقيق الاصطفاف الفعلي على مبادئ ثورة يناير ونمد أيادينا إلى المناضلين الصامدين في الداخل ونتعاون مع هؤلاء الذين اضطرتهم السلطات إلى الخروج من وطنهم".

وتابع البيان: " جيلنا أنضجته تجربة السنوات الماضية وآن له أن يكون في صدارة المشهد وسلمية الثورة هو طريقها الصحيح ولن نسمح بأن يجرنا النظام الحالي إلى مستنقع العنف".

وأضاف :" هدفنا إقامة دولة القانون الحق لا الثأر والعدالة الانتقالية لا العدالة الانتقامية ونرى أن الحكم العسكري تجاوز مرحلة القضاء على الثورة إلى مرحلة الوطن ذاته لذلك نرى ضرورة تحرك السريع لإنقاذ الوطن وندعو إلى كل من يستشعر هذا الخطر إلى مؤتمر وطن جامع لإنقاذ الوطن".

وجاء في البيان: "آن لهذا الشعب أن يحظى بحاكم عادل وآن لفقر المصريين أن ينتهي وآن لكل عامل وفلاح وطبيب الحصول على نصيبهم العادل من ثروات بلادهم وطريقنا هو الحفاظ على وظائف الدولة لصالح المجتمع ونرى أن الحفاظ على حقوق العاملين والموظفين لا يتعارض مع إعادة هيكلة المؤسسات بشكل فوري لتطهيرها من الفساد والتخريب حتى تؤدي دورها الوطني المنشود".

وأكد البيان على التواصل مع حراك الداخل والمحيط الإقليمي والدولي لمناصرة القضية مع :" عدم البكاء على اللبن المسكوب أو العيش في أوهام المظلوميات"، بحسب ما جاء في البيان.

ووقع على البيان الشاعر عبد الرحمن يوسف، والإعلامي منذر عليوة – إعلامي، وعضو رابطة الدفاع عن المعتقلين عمار البلتاجي، والناشطة السياسية غادة نجيب، وعضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل محمد كمال 

المصدر : الجزيرة مباشر
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