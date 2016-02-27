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شاهد: أتليتكو يبدد آمال الريال في الدوري الإسباني

27/2/2016

 

خسر ريال مدريد أمام ضيفه وجاره أتلتيكو مدريد (صفر -1) في المبارة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل لأتلتيكو هدافه الفرنسي "أنطونيو غريزمان" في الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر اللقاء، ليبدد أمال المرينغي بشدة في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أتليتكو إلى 58 نقطة محتلا بها المركز الثاني، خلف برشلونة المتصدر برصيد 63 نقطة ، بينما يأتي الريال ثالثا في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة.

وهذه هي الهزيمة الأولى للنادي الملكي  في تسع مباريات تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان.

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