شاهد:التوتر يحتدم وسط اللاجئين على الحدود اليونانية

تصاعدت حدة التوتر اليوم السبت وسط اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في مخيم إدوميني على الحدود بين اليونان ومقدونيا.



وفي الصباح امتد طابور اللاجئين المصطفين للحصول على طعام لمسافة تزيد عن 250 مترا في حين وقعت مشاحنات بين الافراد الذين استبد بهم الإرهاق والخوف من عدم السماح لهم بمواصلة الرحلة إلى أوربا.



واكتظ مخيم إدوميني باللاجئين ومعظمهم من سوريا والعراق وبينهم أطفال مع رفض مقدونيا السماح لأي شخص بالمرور عبر أراضيها لما يزيد عن 40 ساعة في حين استمر تدفق سيل اللاجئين سواء سيرا على الأقدام أو بسيارات أجرة قادمين من الجنوب.



وقالت إمرأة سورية تدعى نضال "نمكث على الحدود منذ ثلاثة أيام وسط الأمطار والطقس البارد بلا طعام. الناس أنفقت كل ما لديها من نقود. نريد أن نعبر بسلام أرجوكم."

ويكتظ المخيم الذي لا يسع سوى 2500 شخص بما يزيد عن ستة آلاف لاجيء ما دفع كثيرين للمبيت في الهواء الطلق رغم العواصف وانخفاض درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين.